Владимир Путин обратился к выпускникам с напутствием и поздравлениями

Президент России Владимир Путин поздравил выпускников школ с окончанием учебы и пожелал им найти свое настоящее призвание. Обращение опубликовано 27 июня на сайте Кремля.
— Самое главное — найти свое настоящее призвание, никогда не останавливаться в стремлении постигать новое, развиваться, идти вперед. В современном, очень динамичном мире это особенно важно. Мечтайте и делайте! Счастья вам и больших успехов, — сказал глава государства.
Путин также поблагодарил учителей за их труд и поддержку, отметив, что именно выпускникам предстоит взять на себя ответственность за страну. Он подчеркнул, что молодым людям присущ «ген победителей» — воля и сплоченность народа, нравственная сила предков, которые освободили мир от нацизма и открыли человечеству космос. Президент пожелал выпускникам успешно поступить в выбранные учебные заведения или определиться с профессией, говорится в обращении.
В Москве в пятницу, 26 июня, начался общегородской выпускной для московских школьников, в рамках которого для них подготовили более 20 интерактивных тематических зон на ВДНХ. На празднике выступили группа The Hatters, Сергей Лазарев, Люся Чеботина, Лолита, Ольга Бузова, Shaman, Татьяна Буланова, Артур Пирожков, Алсу, ST и другие артисты.