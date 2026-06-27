Владимир Путин обратился к выпускникам с напутствием и поздравлениями

Путин также поблагодарил учителей за их труд и поддержку, отметив, что именно выпускникам предстоит взять на себя ответственность за страну. Он подчеркнул, что молодым людям присущ «ген победителей» — воля и сплоченность народа, нравственная сила предков, которые освободили мир от нацизма и открыли человечеству космос. Президент пожелал выпускникам успешно поступить в выбранные учебные заведения или определиться с профессией, говорится в обращении.