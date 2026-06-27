Поиск Яндекса
Ричмонд
+32°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Двойной удар: «Балтика» обыграла в один день «Акрон» и «Волгу»

27 июня калининградцы отправятся в Турцию на второй тренировочный сбор.

Источник: Клопс.ru

«Балтика» в пятницу, 26 июня, провела в Москве два товарищеских матча. Калининградцы сыграли против ульяновской «Волги» и тольяттинского «Акрона». Об этом сообщили в пресс-службе балтийцев.

Игра против коллектива из Первой лиги завершилась крупной победой команды Андрей Талалаева. Дважды отличился Тентон Йенне, который сперва сам перехватил мяч и точно пробил мимо голкипера, а затем он завершил комбинацию партнёров, которая также началась с отбора у чужой штрафной площади. В конце поединка воспитанник «Балтики» Дмитрий Никитин установил окончательный счёт — 3:0.

Игра против «Акрона» получилась не столь результативной. Но результат обеспечил плотный балтийский прессинг. Калининградцы вынудили ошибиться вратаря волжан Игната Тереховского, который не сумел остановить мяч и позволил ему юркнуть в сетку. Этот гол остался единственным в матче.

27 июня калининградцы отправятся в Турцию, где продолжат подготовку к чемпионату России. Местом сбора станет горная провинция Ыспарта.

Калининградская «Балтика» начнёт новый сезон Российской Премьер-лиги выездным матчем против ЦСКА, который состоится 24 июля.

Узнать больше по теме
«Акрон»: главное о компании и ее перспективах на фондовом рынке в 2026 году
Собрали основную информацию о деятельности компании «Акрон»: ее история, популярные товары на рынке, финансовые и производственные показатели. Также составили пошаговый план по инвестированию в бумаги корпорации и спросили эксперта, как будет развиваться ситуация с ее акциями в 2024 году.
Читать дальше