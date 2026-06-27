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В Нижегородской области резервисты «БАРС-НН» будут получать 100 тысяч рублей за каждый уничтоженный беспилотник

Пребывание в составе резерва «БАРС-НН» не предусматривает отправку в зону специальной военной операции.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин принял решение о дополнительном денежном поощрении резервистов отряда «БАРС-НН». За каждый уничтоженный БПЛА резервист получит 100 тысяч рублей.

Кроме того, в соответствии с указом губернатора в регионе введены дополнительные выплаты резервистам «БАРС-НН» — в период сборов кроме сохраненной среднемесячной зарплаты от предприятия, бойцы ежемесячно получают выплаты Минобороны России от 20 тысяч рублей и более (в зависимости от занимаемой воинской должности и воинского звания) и региональную доплату — 50 тысяч рублей.

Напомним, пребывание в составе резерва «БАРС-НН» не предусматривает отправку в зону специальной военной операции и проходит только на территории Нижегородской области. Набор в состав резерва проводится на добровольной основе через военные комиссариаты муниципальных образований путем заключения контракта с Минобороны России в лице командира воинской части. Особенностью контракта является возможность совмещать основную гражданскую работу с военной подготовкой и сборами.

На весь период контракта резервистов обеспечивают денежным содержанием, современной экипировкой и обмундированием. На время специальных сборов за участниками сохраняются рабочее место и заработная плата, им обеспечивают страхование жизни и здоровья, медицинскую помощь и бесплатное питание.

Кроме того, указом губернатора Глеба Никитина для нижегородцев, пребывающих в мобилизационном резерве «БАРС-НН», и членов их семей установлены дополнительные меры социальной поддержки. Для детей — бесплатные детский сад, питание в школе, спортивные секции и группы продленного дня, льготные путевки в лагеря и санатории Нижегородской области. Предусмотрено приоритетное право перевода ребенка в школу рядом с домом. Всей семье резервиста обеспечена внеочередная бесплатная медицинская помощь в рамках Программы государственных гарантий оказания населению Нижегородской области медицинской помощи на текущий год.

Для получения консультации и оформления указанных мер поддержки можно обратиться в управление социальной защиты населения, а также в учреждения образования и здравоохранения по месту жительства в зависимости от направленности необходимой меры поддержки.

Подробная информация о вступлении в «БАРС-НН» — в MAX: max.ru/join/qjOBHNrUmxYcxKD9Yd18It_5AAXIJn_ujZD2LTK7Hcc, Telegram-канале: t.me/bars_nobl, в социальной сети «ВКонтакте»: vk.com/club233825182, на сайте: bars-nn.nobl.ru, по телефону: 8 800 10 1 017 (доб. 2). Горячая линия работает ежедневно с 09:00 до 20:00, по окончании рабочего дня кол-центр принимает звонки в автоматическом режиме.

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