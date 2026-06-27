Сенегал разгромил Ирак со счетом 5:0 на ЧМ-2026

Сенегал одержал первую победу на чемпионате мира, обыграв сборную Ирака со счетом 5:0. В группе I сборная африканской страны заняла третье место с тремя очками и сохраняет шансы на выход в play-off. Франция в этом квартете заняла первое место с 9 очками, Норвегия расположилась на втором месте с шестью баллами. а Ирак без набранных очков покинул турнир.