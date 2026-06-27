США ударили по Ирану после якобы атаки на судно в Ормузском проливе

Американские военные атаковали объекты на территории Ирана. По версии Вашингтона, удары нанесены в связи с действиями Тегерана в Ормузском проливе. Как утверждает Центральное командование ВС США, это стало ответом на якобы иранскую атаку на судно. Так говорится в заявлении пресс-службы СЕНТКОМ.