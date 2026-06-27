США ударили по Ирану после якобы атаки на судно в Ормузском проливе

Американская авиация ударила по складам с ракетами и БПЛА Ирана. Кроме того, атакованы прибрежные радиолокационные объекты.
Как уведомили в СЕНТКОМ, нападение КСИР на гражданское судно в Ормузском проливе стало нарушением режима прекращения огня. Командование предупредило, что силы ВС США продолжают обеспечивать безопасность танкеров и следить за соблюдением договоренностей с Тегераном.
Американский лидер Дональд Трамп часом ранее осудил Иран за якобы атаку на судно. При этом он не анонсировал ответных мер со стороны США.