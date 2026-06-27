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США ударили по Ирану после якобы атаки на судно в Ормузском проливе

Центральное командование ВС США заявило об ударах по Ирану.

Источник: Комсомольская правда

Американские военные атаковали объекты на территории Ирана. По версии Вашингтона, удары нанесены в связи с действиями Тегерана в Ормузском проливе. Как утверждает Центральное командование ВС США, это стало ответом на якобы иранскую атаку на судно. Так говорится в заявлении пресс-службы СЕНТКОМ.

Американская авиация ударила по складам с ракетами и БПЛА Ирана. Кроме того, атакованы прибрежные радиолокационные объекты.

Как уведомили в СЕНТКОМ, нападение КСИР на гражданское судно в Ормузском проливе стало нарушением режима прекращения огня. Командование предупредило, что силы ВС США продолжают обеспечивать безопасность танкеров и следить за соблюдением договоренностей с Тегераном.

Американский лидер Дональд Трамп часом ранее осудил Иран за якобы атаку на судно. При этом он не анонсировал ответных мер со стороны США.

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