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Россиянка закрыла собой сына и чудом выжила при землетрясении в Венесуэле

Россиянка Ольга Павлова, живущая в Венесуэле, потеряла дом, но выжила во время разрушительного землетрясения в Ла-Гуайре. Об этом она рассказала в пятницу, 26 июня, РЕН ТВ.

Россиянка Ольга Павлова, живущая в Венесуэле, потеряла дом, но выжила во время разрушительного землетрясения в Ла-Гуайре. Об этом она рассказала в пятницу, 26 июня, РЕН ТВ.

Во время толчков женщина с сыном находилась на девятом этаже. Она бросилась к ребенку, но на них стала падать стена. Павлова закрыла мальчика собой — буквально два сантиметра спасли их от гибели. Выход из квартиры оказался заблокирован, и им пришлось пробираться сквозь обломки и разбитые стекла.

— И когда я добегаю вот уже прямо до последнего этажа, выхожу на улицу, и просто понимаю, что там уже навстречу ко мне бежали соседи. Я начинаю падать в обморок, естественно, от страха, от боли, от всего, — рассказала россиянка.

Утром она увидела, что ее дома почти не осталось, а район разрушен. Женщина назвала произошедшее «жизнью с нуля», но подчеркнула, что они выжили, говорится в сообщении.

26 июня стало известно, что число погибших в результате землетрясения в Венесуэле увеличилось до 235 человек, еще более 4,3 тысячи получили ранения. Спасательные работы продолжаются.

По информации СМИ, более 40 тысяч числятся пропавшими без вести после двух землетрясений магнитудой 7,2 и 7,5. Многие из них пострадавших находятся под зданиями. Главное о землетрясениях — в материале «Вечерней Москвы».

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