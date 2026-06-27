Россиянка закрыла собой сына и чудом выжила при землетрясении в Венесуэле

Россиянка Ольга Павлова, живущая в Венесуэле, потеряла дом, но выжила во время разрушительного землетрясения в Ла-Гуайре. Об этом она рассказала в пятницу, 26 июня, РЕН ТВ.
Во время толчков женщина с сыном находилась на девятом этаже. Она бросилась к ребенку, но на них стала падать стена. Павлова закрыла мальчика собой — буквально два сантиметра спасли их от гибели. Выход из квартиры оказался заблокирован, и им пришлось пробираться сквозь обломки и разбитые стекла.
— И когда я добегаю вот уже прямо до последнего этажа, выхожу на улицу, и просто понимаю, что там уже навстречу ко мне бежали соседи. Я начинаю падать в обморок, естественно, от страха, от боли, от всего, — рассказала россиянка.
Утром она увидела, что ее дома почти не осталось, а район разрушен. Женщина назвала произошедшее «жизнью с нуля», но подчеркнула, что они выжили, говорится в сообщении.
26 июня стало известно, что число погибших в результате землетрясения в Венесуэле увеличилось до 235 человек, еще более 4,3 тысячи получили ранения. Спасательные работы продолжаются.
По информации СМИ, более 40 тысяч числятся пропавшими без вести после двух землетрясений магнитудой 7,2 и 7,5. Многие из них пострадавших находятся под зданиями. Главное о землетрясениях — в материале «Вечерней Москвы».