Соседов высмеял Шаляпина после обвинения в адрес Киркорова

В завершение Соседов бросил Шаляпину вызов, предложив тому предъявить хоть какие-то доказательства своих слов. По его мнению, если артиста действительно «запрещали», то у него должны были остаться песни, написанные «в стол». Соседов задается вопросом, где же тот материал, который Киркоров якобы счел опасным для себя, и резюмирует, что таких песен просто не существует. Критик добавил, что на месте Киркорова он бы и вовсе подал в суд за подобные бездоказательные обвинения.