Соседов высмеял Шаляпина после обвинения в адрес Киркорова

Музыкальный критик Сергей Соседов резко отреагировал на обвинения Прохора Шаляпина в адрес Филиппа Киркорова. Ранее Шаляпин заявил, что «поп-король» намеренно губил его карьеру, видя в нем конкурента, и жаловался на интриги и звонки со стороны Киркорова.
Соседов назвал версию Шаляпина несостоятельной и даже комичной. Критик уверен, что идея о единоличном контроле Киркорова над эфирами абсурдна.
«Я не верю в это. Это глупое заявление. А что, Киркоров указывал у нас, кому быть, а кому не быть в эфире? Это смешно звучит», — подчеркнул Соседов в беседе с Teleprogramma.org.
Одной из главных причин отсутствия громкого успеха у Шаляпина эксперт считает отсутствие настоящего репертуара. Соседов признал, что Прохор — хороший певец, но отметил, что у него никогда не было хитов уровня «Атлантиды», которые могли бы сделать его звездой первой величины. Критик также иронично прокомментировал слова о конкуренции, заметить, что реальным соперником для Филиппа мог стать разве что Николай Басков с его уникальным голосом.
В завершение Соседов бросил Шаляпину вызов, предложив тому предъявить хоть какие-то доказательства своих слов. По его мнению, если артиста действительно «запрещали», то у него должны были остаться песни, написанные «в стол». Соседов задается вопросом, где же тот материал, который Киркоров якобы счел опасным для себя, и резюмирует, что таких песен просто не существует. Критик добавил, что на месте Киркорова он бы и вовсе подал в суд за подобные бездоказательные обвинения.