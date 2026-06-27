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Пентагон: США нанесли удары по Ирану

Центральное командование ВС Соединённых Штатов подтвердило удары по Ирану в ответ на якобы атаку по коммерческому судну в Ормузском проливе.

Источник: Аргументы и факты

Военные Соединённых Штатов нанесли удары по территории Ирана, сообщает CENTCOM.

В Центральном командовании Вооружённых сил США уточнили, что речь идёт об ответном ударе.

«Силы Центрального командования США нанесли удары по объектам Ирана в качестве решительного ответа на атаку накануне на коммерческое судно, следовавшее через Ормузский пролив», — говорится в сообщении.

В CENTCOM отметили, что удары нанесла авиация, целями стали «объекты хранения ракет и беспилотников, а также по позиции береговых радаров» Ирана.

В июне Соединённые Штаты и Иран подтвердили завершение работы над меморандумом, он был подписан дистанционно. В Бюргенштоке в Швейцарии состоялись переговоры, где США и Иран согласовали дорожную карту по разработке мирного соглашения.

По словам вице-президента США Джей Ди Вэнса, нефть и газ проходят через Ормузский пролив.

Накануне президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что Тегеран нарушил режим прекращения огня, по словам Трампа, Иран выпустил дроны по кораблям в Ормузском проливе.

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