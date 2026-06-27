Пентагон: США нанесли удары по Ирану

Военные Соединённых Штатов нанесли удары по территории Ирана, сообщает CENTCOM.
В Центральном командовании Вооружённых сил США уточнили, что речь идёт об ответном ударе.
«Силы Центрального командования США нанесли удары по объектам Ирана в качестве решительного ответа на атаку накануне на коммерческое судно, следовавшее через Ормузский пролив», — говорится в сообщении.
В CENTCOM отметили, что удары нанесла авиация, целями стали «объекты хранения ракет и беспилотников, а также по позиции береговых радаров» Ирана.
В июне Соединённые Штаты и Иран подтвердили завершение работы над меморандумом, он был подписан дистанционно. В Бюргенштоке в Швейцарии состоялись переговоры, где США и Иран согласовали дорожную карту по разработке мирного соглашения.
По словам вице-президента США Джей Ди Вэнса, нефть и газ проходят через Ормузский пролив.
Накануне президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что Тегеран нарушил режим прекращения огня, по словам Трампа, Иран выпустил дроны по кораблям в Ормузском проливе.