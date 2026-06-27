Путин напомнил выпускникам об ответственности за Россию

Президент Владимир Путин обратился к российским выпускникам по случаю завершения учебного года. Об этом сообщает пресс‑служба Кремля. Глава государства подчеркнул, что молодым людям предстоит войти во взрослую жизнь и взять на себя часть ответственности за будущее страны.