Путин: Российским выпускникам присущ ген победителей

Глава государства пожелал молодым людям найти своё призвание и успешно реализовать себя в жизни.
Путин поздравил российских выпускников с окончанием школы. Видео © Telegram / Кремль. Новости.
Путин подчеркнул, что школьные годы связаны с важными событиями, эмоциями и переживаниями, а для многих школа стала вторым домом. По его словам, воспоминания о прощании со школой останутся с выпускниками на долгие годы.
Ранее президент РФ Владимир Путин одобрил инициативу «Единой России» о дополнительном финансировании летнего детского отдыха для ряда льготных категорий. В частности, это касается детей участников специальной военной операции, из многодетных семей, а также тех, кто оказался в трудной жизненной ситуации.
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