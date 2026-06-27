Россиянам объяснили, как безопасно прогнать летучих мышей с участка

Эффективными методами борьбы также считаются яркий свет и резкие запахи. Подлужнов отметил, что можно использовать серную дымовую шашку, которая заодно продезинфицирует помещение и выведет комаров. Однако он предупредил, что этот способ подходит только для тех домов, где люди не живут постоянно, так как из-за едкого запаха проветривать комнаты придется минимум два дня. Другой вариант — установить у влета в гнездо крупную сетку, создав зверькам преграды для свободного передвижения. Если же в месте обитания мышей появился трупный запах, зоолог настоятельно рекомендует вызвать специалиста по дезинфекции, чтобы избежать опасного контакта с продуктами распада и бактериями.