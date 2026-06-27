Россиянам объяснили, как безопасно прогнать летучих мышей с участка

Появление летучих мышей на даче — это не только ночной шум, но и серьезный риск для здоровья. Зоолог и ветеринарный врач Андрей Подлужнов в беседе с 360.ru предупредил, что рукокрылые являются переносчиками опасных инфекций, включая бешенство и лептоспироз, а также могут принести в дом бытовых паразитов.
Подлужнов напомнил, что лептоспироз и бешенство не лечатся, поэтому рисковать и идти на контакт с дикими зверьками категорически не стоит. Кроме того, летучие мыши часто приносят в дом паразитов — блох, вшей и клещей, становясь своего рода «маленьким ящиком Пандоры» для дачников.
Обычно животные выбирают для жизни укромные уголки, где человек появляется редко: чердаки, мансарды, ниши на балконах или сараи. По словам зоолога, рукокрылые не стремятся к общению с людьми и выбирают человеческое жилье скорее ради тишины и защиты на время зимовки. Если же колония мешает владельцам дома, эксперт советует начать борьбу с создания дискомфортных условий. Сначала нужно найти точное место их обитания, а затем организовать там постоянный шум. Из-за своей нелюбви к беспокойству мыши, скорее всего, быстро покинут такое «неуютное» убежище.
Эффективными методами борьбы также считаются яркий свет и резкие запахи. Подлужнов отметил, что можно использовать серную дымовую шашку, которая заодно продезинфицирует помещение и выведет комаров. Однако он предупредил, что этот способ подходит только для тех домов, где люди не живут постоянно, так как из-за едкого запаха проветривать комнаты придется минимум два дня. Другой вариант — установить у влета в гнездо крупную сетку, создав зверькам преграды для свободного передвижения. Если же в месте обитания мышей появился трупный запах, зоолог настоятельно рекомендует вызвать специалиста по дезинфекции, чтобы избежать опасного контакта с продуктами распада и бактериями.
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