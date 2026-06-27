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Сенегал разгромил Ирак и сохранил шансы на выход в плей-офф ЧМ-2026

Сборная Сенегала одержала крупную победу над Ираком в заключительном туре группового этапа чемпионата мира, отправив в ворота соперника пять безответных мячей — 5:0. Этот результат позволил африканской команде заметно улучшить разницу мячей и сохранить шансы на выход в плей-офф.

Источник: Life.ru

Счёт уже на 4-й минуте открыл Хабиб Диарра, а ещё до перерыва Ирак остался вдесятером после удаления защитника Ребина Сулаки. Во втором тайме отличились Исмаила Сарр, Пап Гейе, оформивший дубль, и Илиман Ндиайе, установивший окончательный счёт.

После этой победы Сенегал набрал четыре очка и занял третье место в группе. Теперь судьба команды зависит от результатов в других квартетах: сенегальцы претендуют на одну из путёвок в плей-офф как одна из лучших сборных, занявших третьи места.

Чемпионат мира 2026 года впервые проходит с участием 48 сборных. По новому регламенту в плей-офф выходят по две лучшие команды из каждой группы, а также часть сборных, занявших третьи места. Поэтому разница мячей может оказаться одним из ключевых критериев при распределении последних путёвок в стадию плей-офф. Ранее с третьих мест уже вышли команды Швеции, Эквадора и Боснии и Герцеговины.

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