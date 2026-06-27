«Роскосмос» планирует запустить АЭС на Луне до 2036 года

Он напомнил о провале миссии «Луна-25», закончившейся крушением станции в августе 2023 года. Моисеев также предположил, что будущий реактор на луну будут доставлять космонавты из Китая (тайконавты), поскольку его разрабатывают в рамках общего проекта двух стран. При этом эксперт не исключил, что через 10 лет этот реактор и вовсе может оказаться бесполезен.