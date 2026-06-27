Ушастые андрогины затмили роскошных моделей: Почему на подиумах не стало женской красоты

Мир моды никогда не стоит на месте — это в полной мере относится и к представлениям о красоте. Если сравнить топ‑моделей 90‑х с нынешними звёздами подиумов, становится очевидно, что индустрия прошла путь от строгих канонов к прославлению уникальности. Сегодня в тренде не безупречность, а эпатаж и самобытность — даже особенности внешности, такие как витилиго, превращаются в достоинство.
90‑е: культ естественной женственности.
Начало 90‑х стало временем триумфа естественной красоты. После бурных социальных перемен общество устало от излишеств и обратилось к простоте и подлинности. На подиумах и в глянце блистали супермодели, чьи черты не вписывались в прежние строгие рамки. Это Синди Кроуфорд с её знаменитой родинкой, Наоми Кэмпбелл, которая стала первой популярной темнокожей моделью, Клаудия Шиффер, Кристи Терлингтон, Кейт Мосс, Линда Евангелиста и Хайди Клум с мягкими, нерезкими линиями лица.
Идеал 90‑х — не кукольная безупречность, а гармоничная женственность, в которую входили умеренно полные губы, выразительные, но не острые скулы, естественные пропорции носа, а также здоровый, свежий вид без явных следов пластики.
Вмешательства во внешность были редкими и деликатными, максимум — лёгкая коррекция век или аккуратная ринопластика. Мода ценила индивидуальность, а не шаблон.
2000‑е: эпоха глянцевой эстетики.
С наступлением нового тысячелетия идеалы резко изменились. Глянцевые журналы диктовали новые правила: чёткие контуры, броский макияж, акцент на скулах и губах. Образ, вдохновлённый куклой Барби, стал эталоном для миллионов.
Женщины массово стремились повторить внешность знаменитостей. В клиниках пластической хирургии вырос спрос на импланты для скул и подбородка, увеличение губ и филлеров для создания чётких линий лица.
В то время красота стала товаром — яркой, броской, но всё более унифицированной. А главными звёздами этих лет были Адриана Лима, Алессандра Амбросио, Жизель Бундхен, Наталья Водянова и многие другие.
2010‑е: фильтры против индивидуальности.
Расцвет социальных сетей породил новый стандарт красоты. Алгоритмы и фильтры диктовали свои условия. Это симметричные черты, острый подбородок, «лисьи глаза», идеально ровная кожа. Ретушь стирала любые несовершенства, создавая иллюзию универсального идеала.
В погоне за виртуальным совершенством женщины всё чаще обращались к малоинвазивным процедурам — например, ботоксу для разглаживания морщин, филлерам для объёма и нитевому лифтингу для подтяжки контуров.
Среди главных моделей 2010-х годов были Кендалл Дженнер, Джиджи и Белла Хадид, Ирина Шейк, Эмили Ратаковски.
Однако массовое увлечение этими методами привело к неожиданному результату — лица стали настолько похожими, что индивидуальность оказалась под угрозой.
2020‑е: революция разнообразия.
Сегодня мода совершает новый виток — и на этот раз он радикально меняет правила игры. На смену унификации приходит прославление уникальности. В тренде — не безупречность, а характер, не симметрия, а самобытность.
Модели с нестандартной внешностью выходят на первые роли. Подиумы и бренды всё чаще выбирают тех, кто ломает стереотипы. Например, пятна витилиго, родимые пятна, асимметрия — то, что раньше скрывали, теперь подчёркивают. Эти черты становятся частью имиджа и даже фирменным знаком моделей.
31-летняя канадская супермодель Винни Харлоу, которую все знают благодаря витилиго на лице, философски оценивает свою красоту: «Когда я была маленькой, меня обзывали за то, что сегодня я считаю удивительным. Это состояние моей кожи. Оно называется витилиго и заключается в том, что моя иммунная система принимает меланин, задающий цвет нашей коже, за заболевание вроде простуды, поэтому она борется с ним, обесцвечивая мою кожу. Моё определение красоты не должно совпадать с вашим. Я думаю, что красота действительно в глазах смотрящего».
Кроме того, вместо радикальных изменений теперь выбор делается в пользу деликатных процедур: биоревитализация, лазерные методики, точечная ботулинотерапия. Цель — не перекроить лицо, а подчеркнуть его лучшие черты.
Пандемия и рост интереса к ментальному здоровью подтолкнули общество к более взвешенному отношению к красоте. Важнее не соответствовать чужим стандартам, а чувствовать себя комфортно в своей коже. В связи с этим бренды всё чаще отказываются от жёстких канонов. На обложках журналов и в рекламных кампаниях появляются модели разного возраста, комплекции, с разными типами кожи и особенностями внешности. Мода учится говорить на языке инклюзивности — и это, пожалуй, её главный прорыв за последние десятилетия.
Алекс Консани, Анок Яй, Мона Тугаард, Амелия Грей, Хейли Бибер — вот список топ-моделей, которые востребованы прямо сейчас.