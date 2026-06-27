Ушастые андрогины затмили роскошных моделей: Почему на подиумах не стало женской красоты

31-летняя канадская супермодель Винни Харлоу, которую все знают благодаря витилиго на лице, философски оценивает свою красоту: «Когда я была маленькой, меня обзывали за то, что сегодня я считаю удивительным. Это состояние моей кожи. Оно называется витилиго и заключается в том, что моя иммунная система принимает меланин, задающий цвет нашей коже, за заболевание вроде простуды, поэтому она борется с ним, обесцвечивая мою кожу. Моё определение красоты не должно совпадать с вашим. Я думаю, что красота действительно в глазах смотрящего».