Ансамбль Александрова открыл гастроли в Турции с аншлагом

По многолетней традиции концерт начался с исполнения государственных гимнов России и Турции. При этом «Марш независимости» был исполнен на турецком языке и вызвал овации. В концертную программу, специально подготовленную для гастролей, вошли самые известные военные и русские народные песни и пляски из репертуара ансамбля Александрова, а также девять турецких произведений, в том числе особо почитаемые в республике «Турецкий марш», «Марш 10-летия Республики» и «Измирский марш».