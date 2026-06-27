Ансамбль Александрова открыл гастроли в Турции с аншлагом

СТАМБУЛ, 27 июня. /ТАСС/. Первый концерт академического ансамбля песни и пляски Российской армии имени А. В. Александрова прошел при полном аншлаге в рамках новых гастролей в Турции. Он состоялся в пятницу вечером в Стамбуле в театре под открытым небом Джемиль Топузлу.
По многолетней традиции концерт начался с исполнения государственных гимнов России и Турции. При этом «Марш независимости» был исполнен на турецком языке и вызвал овации. В концертную программу, специально подготовленную для гастролей, вошли самые известные военные и русские народные песни и пляски из репертуара ансамбля Александрова, а также девять турецких произведений, в том числе особо почитаемые в республике «Турецкий марш», «Марш 10-летия Республики» и «Измирский марш».
С российским коллективом выступил турецкий рокер и актер Хайко Джепкин, вместе с солисткой студии «Юные Александровцы» Софьей Рамзес он исполнил знаменитую «Катюшу», при этом пел он ее на русском языке, а Софья — на турецком.
Ансамбль Александрова подготовил для турецких зрителей две премьеры. Одна из них — народная песня «Дай мне огня, я прикурю», которая написана на основе истории о гибели турецкой подводной лодки Dumlup? nar в проливе Дарданеллы в 1953 году. Ее также исполнил Джепкин. Кроме того, в его исполнении прозвучала песня из популярного исторического сериала «Великолепный век».
После Стамбула, где ансамбль Александрова даст еще один концерт в субботу, он выступит в Измире, Анталье, Адане и завершит гастроли 4 июля в Анкаре.
Впервые ансамбль Александрова побывал в Турции в 1989 году в рамках гастрольного тура Турция — Андорра — Люксембург — Франция — Бельгия — Франция. Нынешние гастроли 19-е в истории коллектива.