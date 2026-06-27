В сборной Франции рассказали, что Дешам вернется в команду 27 июня

«Прежде всего, наши мысли с Дидье, мы с нетерпением ждем его возвращения, и завтра он будет с нами на тренировке. Что касается игры, мы сделали то, что должны были сделать. Мы получали удовольствие, было много интенсивности и много моментов. Тем не менее были и моменты, когда мы были не совсем в своей лучшей форме, и нам нужно это исправить», — сказал Стефан.