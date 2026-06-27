27 июня в календаре: День молодёжи России, праздник выпускников «Алые паруса»

Какой сегодня праздник.
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Именины.
Александр, Владимир, Георгий, Елисей, Иосиф, Мефодий, Мстислав, Николай, Павел.
Елисей Гречкосей.
Еврейский пророк Элиша (в русской традиции — Елисей) был сыном зажиточного пахаря. По преданию, Илья-пророк призвал его к себе и сделал своим помощником. После смерти учителя Елисей и сам стал пророчествовать. Он занимался этим в течение 65 лет, при шести израильских царях, говоря правителям всю правду, обличая нечестие и идолопоклонство. Елисей умер в глубокой старости, в возрасте около 100 лет.
С именем пророка связывали много чудес: исцеление больных и воскрешение умерших, умножение елея и хлебного зерна. В то же время Елисей нередко изображается человеком жестким и даже жестоким. Так, однажды он проклял малых детей лишь за то, что они дразнили его; насмешников тут же разорвали две медведицы, вышедшие из лесу.
На Руси на Елисея продолжали сеять гречиху. Этим занимались обычно в ясную и сухую погоду. «Коли пыль на бороне, то и блин на решете», — говорили крестьяне. Гречиха была крайне важной культурой для русского народа. О ней даже складывали особые пословицы и поговорки: «Гречневая каша — матушка наша, а хлебец ржаной — отец наш родной».
Хотя сеяли гречиху в сухое поле, после посева нужен был дождь — чтобы быстрей семена проросли. Для этого люди заклинали крапиву, просили ее обжечь небеса, чтобы оттуда хлынул ливень. Но дождя ждали только на следующий день: ведь если зарядит на Елисея, это предвещает еще долгих семь недель сырой погоды.
В этот день также принято было освящать новую одежду, чтобы она не принесла своему хозяину несчастий. Так же поступали с чужой одеждой, доставшейся в дар или в наследство. Конечно, люди не ждали целый год до Елисеева дня, чтобы освятить все обновки. Ритуал совершали только с вещами, купленными после Нового года и надетыми не более трех раз, а также с нарядами, в которых человек чувствовал себя неуютно.
События.
1615 год — в Европу впервые импортирован чай.
1754 год — императрица Елизавета Петровна утвердила проект Зимнего дворца.
1865 год — в России основано Министерство путей сообщения.
1905 год — на борту броненосца «Потёмкин» началось революционное восстание.
1910 год — III Государственная дума приняла Столыпинское аграрное законодательство.
1931 год — в США запатентован первый вертолет.
1967 год — в Англии начал работать первый в мире банкомат.
1941 год — на заводе имени Коминтерна в Воронеже собраны первые две боевых пусковых реактивных установки БМ-13, известных под именем «Катюша».
1945 год — присвоение И. В. Сталину звания Генералиссимус Советского Союза.
1967 год — в Энфилде установлен первый в мире банкомат по выдаче наличных денег.
1968 год — в Ленинграде по инициативе выпускников впервые прошёл праздник Алые паруса.
1978 год — запуск советского пилотируемого космического корабля «Союз-30».
1983 год — запуск советского пилотируемого космического корабля «Союз Т-9».
1984 год — финал чемпионата Европы по футболу 1984: в Париже сборная Франции обыграла сборную Испании со счётом 2:0.
1995 год — вышло Постановление правительства Москвы об установке памятника в ознаменование 300-летия Российского флота.
2016 год — из-за пожара двигателя самолёт Boeing 777−300 компании Singapore Airlines совершил аварийную посадку в аэропорту Сингапура.
2019 год — в Нижнеангарске разбился самолёт Ан-24РВ компании Ангара, погибли 2 из 47 человек, находившихся на борту.
В этот день родились.
Людовик XII (1462 — 1515 г.), король Франции (1498−1515).
Пауль Маузер (1838 — 1914 г.), немецкий конструктор-оружейник и предприниматель.
Владимир Петляков (1891 — 1942 г.), советский авиаконструктор.
Павел Батицкий (1910 — 1984 г.), советский военачальник, Маршал и Герой Советского Союза.
Борис Хмельницкий (1940 — 2008 г.), советский и российский актер театра и кино, композитор, Народный артист России.
Сергей Юшенков (1950 — 2003 г.), российский политический деятель, кандидат философских наук.
Виктор Дробыш (1966 г.), композитор и музыкальный продюсер, заслуженный артист России.
Виктор Петренко (1969 г.), советский и украинский фигурист, олимпийский чемпион в одиночном катании.
Таша Строгая, (1974 г.), российский художник-модельер и телеведущая.
Тоби Магуайр (1975 г.), американский актер, продюсер.
Ирина Тонева (1977г.), российская поп-певица.
Алсу (1983 г.), певица, заслуженная артистка России.
Хлои Кардашьян (1984 г.), американская телевизионная персона, бизнесвумен.
Светлана Кузнецова (1987г.), российская теннисистка, бывшая третья ракетка мира.
Мэттью Льюис (1989 г.), английский актёр.
Ирина Сидоркова (2003 г.), российская автогонщица.
Народные приметы.
Клён источает «слезы» за 3−4 суток до начала дождя. Вечерний лес теплее поля — к дождю. Лягушки прыгают по земле — будет дождь. В этот день рыба играет в реке — ночью может быть гроза. Много комаров — урожай на ягоды, а мошки — на грибы. Кошка чихает и кашляет — жди дождя. Полевые мыши и крысы ночью сидят в норках тихо — дождь недалече. Летучие мыши много кричат и в дома залетают — к ненастной погоде. Поросята разбредаются далеко от матери — к дождю. Лист белокрыльника отогнут в сторону от початка — к дождю. Шерсть у овец становится влажной, набухает и как бы удлиняется — перед дождем. Чайки садятся на воду, но при этом много не купаются — к вёдру. Петух головой трясет, некстати поет — беда тучи гонит. Утки притихли — к грозе. Коршуны парят в небе — к хорошей погоде. Сполохи на небе — к погодным переменам. Зяблик звонко запел — погода ясной будет. Блестящие звезды — к жаре, падающие — к ветру, мерцающие — к грозе. В полдень черные тучи набежали — вечером вольет.
По материалам сайтов: Какой сегодня праздник, Календарь событий, Мой календарь.
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