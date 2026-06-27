27 июня в календаре: День молодёжи России, праздник выпускников «Алые паруса»

Клён источает «слезы» за 3−4 суток до начала дождя. Вечерний лес теплее поля — к дождю. Лягушки прыгают по земле — будет дождь. В этот день рыба играет в реке — ночью может быть гроза. Много комаров — урожай на ягоды, а мошки — на грибы. Кошка чихает и кашляет — жди дождя. Полевые мыши и крысы ночью сидят в норках тихо — дождь недалече. Летучие мыши много кричат и в дома залетают — к ненастной погоде. Поросята разбредаются далеко от матери — к дождю. Лист белокрыльника отогнут в сторону от початка — к дождю. Шерсть у овец становится влажной, набухает и как бы удлиняется — перед дождем. Чайки садятся на воду, но при этом много не купаются — к вёдру. Петух головой трясет, некстати поет — беда тучи гонит. Утки притихли — к грозе. Коршуны парят в небе — к хорошей погоде. Сполохи на небе — к погодным переменам. Зяблик звонко запел — погода ясной будет. Блестящие звезды — к жаре, падающие — к ветру, мерцающие — к грозе. В полдень черные тучи набежали — вечером вольет.