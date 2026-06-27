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Reuters: КСИР пообещал ответить на удар США по Ирану

КСИР пообещал ответить на удар Соединённых Штатов по территории Ирана, речь идёт о скором и решительном ответе, сообщает агентство Reuters.

Источник: Аргументы и факты

КСИР пообещал ответить на удар Соединённых Штатов по территории Ирана, информирует Reuters.

В Корпусе стражей исламской революции заявили, что речь идёт о «скором и решительном ответе».

«КСИР заявляет, что ответ на атаку США будет скорым и решительным», — говорится в сообщении.

В КСИР отметили, что отразили атаку ВС США в районе населённого пункта Сирик.

По информации Press TV, в городе Сирик, который находится у побережья Ормузского пролива, прогремели взрывы.

В июне Соединённые Штаты и Иран подтвердили завершение работы над меморандумом, он был подписан дистанционно. В Бюргенштоке в Швейцарии состоялись переговоры, где США и Иран согласовали дорожную карту по разработке мирного соглашения.

Накануне президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что Тегеран нарушил режим прекращения огня, по словам Трампа, Иран выпустил дроны по кораблям в Ормузском проливе.

По данным Пентагона, Военные Соединённых Штатов нанесли ответные удары по территории Ирана.

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