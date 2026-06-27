Жуткие звуки на горе Шаста оказались сотней колонок, воткнутых в землю

Семья из Калифорнии услышала на горе Шаста необычные звуки, которые привели их к неожиданному открытию — более 100 Bluetooth-колонок, торчащих из земли. Об этом в пятницу, 26 июня, пишет Daily Mail.
Инцидент произошел 23 июня. Кэрри Энн Снур и ее дочь Джордан услышали «жуткие визжащие звуки, разносившиеся эхом среди деревьев» и свернули с тропы. В зарослях они нашли как минимум 100 колонок, предположительно работающих на солнечной энергии, а затем обнаружили еще несколько.
Кэрри Энн Снур сравнила услышанное с «апокалипсисом» и белым шумом, в котором можно было различить человеческий голос. Официальных разъяснений от властей пока нет. Гора Шаста считается окутанным тайной местом — здесь сочетаются величественный вулкан, предания коренных народов и сообщения о наблюдениях НЛО, говорится в сообщении.
Ученые и военные пятый год загадочно исчезают и умирают в США. Одни пропали во время походов, другие умерли при странных обстоятельствах, третьи были жестоко убиты в собственных домах. Все они так или иначе могли быть связаны с НЛО и ядерными исследованиями. Президент США Дональд Трамп поручил ФБР заново расследовать эти случаи, а также пообещал обнародовать некие данные об инопланетянах. Что могло произойти с учеными и почему это так взволновало американскую общественность, разбиралась «Вечерняя Москва».