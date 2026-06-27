В РЖД разъяснили, что разрешено заряжать от розеток в поездах

МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Розетки в купе поездов предназначены для зарядки ноутбуков, планшетов и мобильных телефонов, а вот утюг или фен подключать к ним нельзя, сообщили РИА Новости в РЖД.
«Розетки в купе предназначены для энергоснабжения в пути следования маломощных устройств пассажиров, это ноутбуки, планшеты, мобильные телефоны», — рассказали в компании.
Там также ответили на вопрос об использовании розеток для фена или утюга.
«Использовать розетки в вагоне для подключения личного утюга или фена не допускается, поскольку данные приборы относятся к более энергоемким, что также создает нерасчетную нагрузку на сеть», — сообщили в РЖД.