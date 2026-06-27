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В РЖД разъяснили, что разрешено заряжать от розеток в поездах

РЖД: от розеток в поездах можно заряжать ноутбуки и планшеты.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Розетки в купе поездов предназначены для зарядки ноутбуков, планшетов и мобильных телефонов, а вот утюг или фен подключать к ним нельзя, сообщили РИА Новости в РЖД.

«Розетки в купе предназначены для энергоснабжения в пути следования маломощных устройств пассажиров, это ноутбуки, планшеты, мобильные телефоны», — рассказали в компании.

Там также ответили на вопрос об использовании розеток для фена или утюга.

«Использовать розетки в вагоне для подключения личного утюга или фена не допускается, поскольку данные приборы относятся к более энергоемким, что также создает нерасчетную нагрузку на сеть», — сообщили в РЖД.