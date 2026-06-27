Комик Вадим Галыгин в четвёртый раз стал отцом в 50 лет

Для 50-летнего артиста это событие стало особенно волнующим. В браке с Вайнилович у них трое детей. Помимо этого у Галыгина есть старшая дочь Таисия, которая родилась в первом браке.
«У нас появился ещё один любимый день в году — 26.06.2026. Сегодня родился наш третий сыночек — Галыгин Лука Вадимович», — написал артист.
Галыгин признался, что семья очень ждала этого ребёнка и планировала пополнение заранее.
Российский актёр Станислав Бондаренко тоже скоро станет отцом в четвёртый раз. 1 июня, в День защиты детей, он выложил в личном блоге трогательное видео с семьёй. Главной деталью ролика стал заметно округлившийся живот его супруги Аурики Алехиной.
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