США могут подать заявку на проведение ЧМ по футболу в 2038 году

«Учитывая, что в какой-то момент в чемпионате мира смогут принять участие 64 команды, я думаю, что Соединенные Штаты справятся с этим. Но сначала мне необходимо убедиться, что мы успешно завершим этот чемпионат мира 19 июля, прежде чем представлять наши планы на 2038 год или другие», — сказал Джулиани.