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США могут подать заявку на проведение ЧМ по футболу в 2038 году

Исполнительный директор рабочей группы Белого дома по чемпионату мира 2026 года Эндрю Джулиани отметил, что сначала нужно успешно завершить текущий турнир.

ВАШИНГТОН, 27 июня. /ТАСС/. США могут подать заявку на проведение чемпионата мира по футболу в 2038 году. Об этом сообщил исполнительный директор рабочей группы Белого дома по чемпионату мира 2026 года Эндрю Джулиани, комментарий которого приводит телеканал Би-би-си.

«Учитывая, что в какой-то момент в чемпионате мира смогут принять участие 64 команды, я думаю, что Соединенные Штаты справятся с этим. Но сначала мне необходимо убедиться, что мы успешно завершим этот чемпионат мира 19 июля, прежде чем представлять наши планы на 2038 год или другие», — сказал Джулиани.

Чемпионат мира проходит в США, Канаде и Мексике. Турнир, в котором впервые принимают участие 48 команд, завершится 19 июля.

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