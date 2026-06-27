США могут подать заявку на проведение ЧМ по футболу в 2038 году

ВАШИНГТОН, 27 июня. /ТАСС/. США могут подать заявку на проведение чемпионата мира по футболу в 2038 году. Об этом сообщил исполнительный директор рабочей группы Белого дома по чемпионату мира 2026 года Эндрю Джулиани, комментарий которого приводит телеканал Би-би-си.
«Учитывая, что в какой-то момент в чемпионате мира смогут принять участие 64 команды, я думаю, что Соединенные Штаты справятся с этим. Но сначала мне необходимо убедиться, что мы успешно завершим этот чемпионат мира 19 июля, прежде чем представлять наши планы на 2038 год или другие», — сказал Джулиани.