«Добро пожаловать, но будь хорошим»: Трамп показал дизайн нового паспорта гражданина США

Хозяин Белого дома Дональд Трамп опубликовал изображение нового американского паспорта. На представленной картинке красуется портрет президента США. О новом дизайне паспорта Дональд Трамп написал в своей соцсети.
Согласно прикрепленной фотографии, на одном из разворотов документа теперь представлена гравюра, символизирующая картину «Декларация независимости». Подпись к ней гласит: «Соединенные Штаты Америки 250».
Трамп показал новый американский паспорт. Фото: скрин из соцсети президента США.
«Новый паспорт США, который говорит: “Добро пожаловать, но будь хорошим”, — прокомментировал Дональд Трамп.
Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев назвал уникальной ситуацию, когда президент владеет социальной сетью. Он отметил, что Дональд Трамп выступает «в двух лицах». Медведев сообщил, что россияне не могут зарегистрироваться в соцсети президента США.