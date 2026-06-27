«Добро пожаловать, но будь хорошим»: Трамп показал дизайн нового паспорта гражданина США

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев назвал уникальной ситуацию, когда президент владеет социальной сетью. Он отметил, что Дональд Трамп выступает «в двух лицах». Медведев сообщил, что россияне не могут зарегистрироваться в соцсети президента США.