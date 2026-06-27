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Миронов предложил упростить для блогеров порядок маркировки рекламы

Миронов предложил упростить порядок маркировки рекламы для блогеров.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Лидер партии «Справедливая Россия», глава думской фракции Сергей Миронов предложил упростить для блогеров порядок маркировки рекламы и сократить отчисления за ее размещение.

Официальное обращение главе Минцифры РФ Максуту Шадаеву с таким предложением имеется в распоряжении РИА Новости.

«Полагаем необходимым предложить… изменения в правовое регулирование маркировки интернет-рекламы и порядка осуществления отчислений», — сказано в письме.

В беседе с РИА Новости Миронов уточнил, что предлагается упростить для блогеров порядок маркировки интернет-рекламы и освободить их от обязанности регистрироваться в личном кабинете оператора рекламных данных и получать идентификатор ERID.

«От передачи отчетности нужно освободить самозанятых граждан, применяющих специальный налоговый режим “Налог на профессиональный доход”, владельцев пабликов, каналов в социальных сетях и мессенджерах, у которых менее ста тысяч подписчиков», — добавил он.

От избыточной отчетности необходимо, по словам лидера партии, освободить и граждан, размещающих объявления о продаже товаров собственного производства или оказании услуг без привлечения третьих лиц для распространения рекламы.

«Мы предлагаем снизить или полностью отменить 3-процентный сбор в отношении перечисленных категорий граждан», — добавил Миронов.

Кроме того, он сообщил, что предлагается снизить административные санкции, предусмотренные за нарушение правил маркировки интернет-рекламы.

«Не менее важно объявить амнистию по уже вынесенным постановлениям о назначении административного наказания при условии добросовестной уплаты налогов», — подытожил глава думской фракции.