МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Лидер партии «Справедливая Россия», глава думской фракции Сергей Миронов предложил упростить для блогеров порядок маркировки рекламы и сократить отчисления за ее размещение.
Официальное обращение главе Минцифры РФ Максуту Шадаеву с таким предложением имеется в распоряжении РИА Новости.
«Полагаем необходимым предложить… изменения в правовое регулирование маркировки интернет-рекламы и порядка осуществления отчислений», — сказано в письме.
В беседе с РИА Новости Миронов уточнил, что предлагается упростить для блогеров порядок маркировки интернет-рекламы и освободить их от обязанности регистрироваться в личном кабинете оператора рекламных данных и получать идентификатор ERID.
«От передачи отчетности нужно освободить самозанятых граждан, применяющих специальный налоговый режим “Налог на профессиональный доход”, владельцев пабликов, каналов в социальных сетях и мессенджерах, у которых менее ста тысяч подписчиков», — добавил он.
От избыточной отчетности необходимо, по словам лидера партии, освободить и граждан, размещающих объявления о продаже товаров собственного производства или оказании услуг без привлечения третьих лиц для распространения рекламы.
«Мы предлагаем снизить или полностью отменить 3-процентный сбор в отношении перечисленных категорий граждан», — добавил Миронов.
Кроме того, он сообщил, что предлагается снизить административные санкции, предусмотренные за нарушение правил маркировки интернет-рекламы.
«Не менее важно объявить амнистию по уже вынесенным постановлениям о назначении административного наказания при условии добросовестной уплаты налогов», — подытожил глава думской фракции.