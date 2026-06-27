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В России введут новый ГОСТ на пломбир

РИА Новости: в России введут новый ГОСТ на пломбир.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Росстандарт принял новый ГОСТ на пломбир, а также на молочное и сливочное мороженое, выяснило РИА Новости, изучив электронную базу ведомства.

ГОСТ устанавливает различные требования к качеству мороженого: от содержания в нем жира до массы сиропа или фруктовой начинки. Так, массовая доля жира в сливочном мороженом должна начинаться от 8%, в пломбире — уже от 12%, а в молочном — от 0,5%.

При этом жир в мороженом должен быть только молочным. Структура мороженого должна быть однородной, без ощутимых комочков жира или частичек белка, а консистенция — плотной.

Самым сладким может быть молочное мороженое: там доля сахарозы должна быть не меньше 14,5% от массы мороженого. В сливочном и в пломбире показатель чуть ниже — от 14%.

Сырое молоко и сливки, из которых изготавливается мороженое, должны соответствовать ветеринарным требованиям.

Температура мороженого всех трех видов должна быть не выше −18 градусов Цельсия.

Отдельно в ГОСТе прописана доля содержания различных топпингов и добавок в мороженом. Так, например, если мороженое вида крем-брюле, то сиропа в нем должно быть не менее 10% от массы десерта.

Если мороженое фруктовое, то кусочков фруктов или пюре из них должно быть не менее 1,4% от массы. В ореховом мороженом ядер орехов должно быть не менее 6% от массы.