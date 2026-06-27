Трамп назвал США «страной третьего мира» и обвинил демократов в фальсификациях

Он вновь призвал однопартийцев в Сенате добиться принятия законопроекта о голосовании только по предъявлении документа, подтверждающего гражданство. Трамп также напомнил, что в Колумбии президентские выборы прошли недавно, и голоса подсчитали оперативно, тогда как в Калифорнии, по его словам, тянут неделями. Он заявил, что контролируемые демократами избиркомы мошенничают, затягивая подсчет.