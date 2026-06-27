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Трамп назвал США «страной третьего мира» и обвинил демократов в фальсификациях

Президент США Дональд Трамп назвал Соединенные Штаты «страной третьего мира с выборами», обвинив политических оппонентов в подтасовках во время голосований. Об этом он заявил на конференции консервативных политических кругов в Вашингтоне. Запись в пятницу, 26 июня, опубликовали на YouTube-канале Белого дома.

Президент США Дональд Трамп назвал Соединенные Штаты «страной третьего мира с выборами», обвинив политических оппонентов в подтасовках во время голосований. Об этом он заявил на конференции консервативных политических кругов в Вашингтоне. Запись в пятницу, 26 июня, опубликовали на YouTube-канале Белого дома.

— Мы — страна третьего мира с выборами, — сказал Трамп.

Он вновь призвал однопартийцев в Сенате добиться принятия законопроекта о голосовании только по предъявлении документа, подтверждающего гражданство. Трамп также напомнил, что в Колумбии президентские выборы прошли недавно, и голоса подсчитали оперативно, тогда как в Калифорнии, по его словам, тянут неделями. Он заявил, что контролируемые демократами избиркомы мошенничают, затягивая подсчет.

Ранее президент США Дональд Трамп, выступая перед выпускниками Академии Береговой охраны в Коннектикуте, допустил, что может оставаться на посту главы государства до 2032 года. Однако его слова противоречат 22-й поправке к Конституции США, принятой в 1951 году, которая ограничивает президентство двумя сроками.

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