Трамп назвал США «страной третьего мира» и обвинил демократов в фальсификациях

Президент США Дональд Трамп назвал Соединенные Штаты «страной третьего мира с выборами», обвинив политических оппонентов в подтасовках во время голосований. Об этом он заявил на конференции консервативных политических кругов в Вашингтоне. Запись в пятницу, 26 июня, опубликовали на YouTube-канале Белого дома.
— Мы — страна третьего мира с выборами, — сказал Трамп.
Он вновь призвал однопартийцев в Сенате добиться принятия законопроекта о голосовании только по предъявлении документа, подтверждающего гражданство. Трамп также напомнил, что в Колумбии президентские выборы прошли недавно, и голоса подсчитали оперативно, тогда как в Калифорнии, по его словам, тянут неделями. Он заявил, что контролируемые демократами избиркомы мошенничают, затягивая подсчет.
Ранее президент США Дональд Трамп, выступая перед выпускниками Академии Береговой охраны в Коннектикуте, допустил, что может оставаться на посту главы государства до 2032 года. Однако его слова противоречат 22-й поправке к Конституции США, принятой в 1951 году, которая ограничивает президентство двумя сроками.