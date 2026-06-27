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Полезный Мбаппе и хет-трик Дембеле. Французы прибили норвежцев на ЧМ

Встреча завершилась со счетом 4:1, обе команды ранее гарантировали выход в плей-офф.

ВАШИНГТОН, 27 июня. /ТАСС/. Сборная Франции обыграла команду Норвегии со счетом 4:1 в матче третьего тура группового этапа чемпионата мира 2026 года. Французам помог хет-трик обладателя «Золотого мяча» Усмана Дембеле.

Встреча прошла в Фоксборо (штат Массачусетс, США). Перед началом матча сборные Франции и Норвегии располагались на первом и втором местах в группе I, французы были выше за счет разницы мячей. Однако главный тренер сборной Норвегии Столе Сольбаккен решил дать отдохнуть лучшим футболистам команды — нападающему английского «Манчестер Сити» Эрлингу Холанду и полузащитнику лондонского «Арсенала» Мартину Эдегору. Французы же подошли основным составом, вместе с Дембеле на поле с первых минут появился Килиан Мбаппе. Однако на кромке поля не было главного тренера Дидье Дешама, он покинул расположение сборной из-за смерти матери.

Разница в подходах к составам создала разрыв в уровне команд. Дембеле отличился на 7-й, 20-й и 32-й минутах встречи, в двух первых голах ему ассистировал Мбаппе. Дембеле стал первым футболистом с хет-триком в первом тайме на чемпионате мира после Олега Саленко, который забил пять мячей в матче с камерунцами на турнире 1994 года (6:1). Также Дембеле стал вторым футболистом по скорости оформления хет-трика на чемпионатах мира, он уступил только австрийцу Эриху Пробсту, который забил три мяча на турнире 1954 года в ворота команды Чехословакии (5:0) за 24 минуты.

Норвежцы же смогли отквитать один мяч на 21-й минуте, это произошло в первой же атаке после пропущенного мяча. Отличился Тело Осгор. У норвежцев был еще один шанс на 50-й минуте, футболист «Манчестер Сити» Оскар Бобб заработал пенальти, однако Йёрген Ларсен не смог реализовать 11-метровый, удар отбил вратарь Майк Меньян.

Французы выглядели сильнее соперников, но забили четвертый мяч уже без Дембеле и Мбаппе, которых заменили во втором тайме. Окончательный счет на четвертой добавленной к основному времени минуте установил Дезире Дуэ.

Перед началом матча футболисты сборных почтили память погибших в землетрясении в Венесуэле минутой молчания.

Дешам скоро вернется, но есть над чем работать.

Дешама на посту главного тренера сборной Франции заменял его помощник Ги Стефан. Он сообщил, что Дешам вернется в расположение команды 27 июня.

«Прежде всего, наши мысли с Дидье, мы с нетерпением ждем его возвращения, и завтра он будет с нами на тренировке. Что касается игры, мы сделали то, что должны были сделать. Мы получали удовольствие, было много интенсивности и много моментов. Тем не менее были и моменты, когда мы были не совсем в своей лучшей форме, и нам нужно это исправить, — сказал Стефан, комментарий которого приводит пресс-служба Международной федерации футбола. — Чем дальше мы продвинемся по турниру, тем сильнее будет соперник. Мы должны оставаться бдительными».

Сборная Франции завершила групповой этап на первом месте с 9 очками. Норвежцы стали вторыми с 6 очками, в 1/16 финала они сыграют с командой Кот-д’Ивуара, встреча пройдет 30 июня в Арлингтоне (штат Техас, США). Соперник сборной Франции по 1/16 финала станет известен позднее.

Французы в третий раз в истории выиграли три матча из трех на групповом этапе крупных турниров. Ранее это случилось на чемпионате Европы 1984 года, а также на мировом первенстве 1998 года. На обоих турнирах они выигрывали титул.

В другом матче игрового дня сборная Сенегала со счетом 5:0 разгромила команду Ирака, сенегальцы заняли третье место в группе I и сохраняют шансы на выход в плей-офф благодаря рейтингу третьих команд.

Чемпионат мира проходит в США, Канаде и Мексике. Турнир, в котором впервые принимают участие 48 команд, завершится 19 июля.

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