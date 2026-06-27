В Хабаровске более 4 тысяч выпускников соберутся на городской бал

Во время официальной части отметят лучших выпускников и их родителей. Губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин поздравит ребят, получивших максимальные 100 баллов на Едином государственном экзамене. Мэр Хабаровска Сергей Кравчук вручит награды школьникам, проявившим себя в учёбе, научно-технической деятельности, общественной жизни, культуре и спорте.