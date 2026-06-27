В Хабаровске более 4 тысяч выпускников соберутся на городской бал

В Хабаровске городской выпускной бал объединит более 4 тысяч человек, включая школьников из краевого центра и соседних муниципалитетов, — сообщает администрация города.
Торжественное мероприятие состоится 27 июня в 21:00 в спортивно-зрелищном комплексе «Платинум Арена». Участниками вечера станут выпускники школ Хабаровска, Хабаровского района, района имени Лазо, а также краевых образовательных учреждений.
Во время официальной части отметят лучших выпускников и их родителей. Губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин поздравит ребят, получивших максимальные 100 баллов на Едином государственном экзамене. Мэр Хабаровска Сергей Кравчук вручит награды школьникам, проявившим себя в учёбе, научно-технической деятельности, общественной жизни, культуре и спорте.
После церемонии награждения праздник продолжится концертной и развлекательной программой. Перед выпускниками выступят хабаровские кавер-группы, состоится дискотека, будут работать игровые площадки, мастер-классы и фотозоны.
Для тех, кто не сможет присутствовать лично, организуют прямую трансляцию мероприятия на официальной странице администрации Хабаровска во «ВКонтакте».