Очередей на автоподходах к Крымскому мосту нет

Движение автотранспорта по Крымскому мосту было перекрыто с 23:50 мск 25 июня до 06:14 мск 26 июня. По данным на 09:00 мск 26 июня, в очередях находились 2,8 тыс. автомобилей. Со стороны Тамани — 1 тыс. транспортных средств, со стороны Керчи — 1,8 тыс. К 20:00 мск очередь со стороны Керчи составляла 1 тыс. автомобилей, а со стороны Тамани машин уже не было.