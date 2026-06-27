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Очередей на автоподходах к Крымскому мосту нет

Движение транспорта по мосту приостанавливали с 23:50 мск 25 июня до 06:14 мск 26 июня.

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июня. /ТАСС/. Очередей автомобилей на подходах к Крымскому мосту нет. Об этом сообщается в Telegram-канале об оперативной ситуации на автоподходах к мосту.

«С обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к пунктам ручного досмотра нет», — говорится в сообщении, опубликованном в 01:00 мск.

Движение автотранспорта по Крымскому мосту было перекрыто с 23:50 мск 25 июня до 06:14 мск 26 июня. По данным на 09:00 мск 26 июня, в очередях находились 2,8 тыс. автомобилей. Со стороны Тамани — 1 тыс. транспортных средств, со стороны Керчи — 1,8 тыс. К 20:00 мск очередь со стороны Керчи составляла 1 тыс. автомобилей, а со стороны Тамани машин уже не было.

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