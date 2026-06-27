США готовы обсудить разногласия с Ираном: как исполняется сделка

Американские власти напомнили о подписании меморандума о взаимопонимании с Ираном. США готовы обсудить разногласия по документу. Об этом сообщил вице-президент Соединенных Штатов Джей Ди Вэнс в соцсети Х.
По его словам, Вашингтон не будет молчать в случае нарушения пунктов соглашения. США намерены отвечать Тегерану «насилием на насилие», оповестил вице-глава государства.
«Мы его [соглашение] соблюдаем, но если у них имеются разногласия относительно того, как исполняется меморандум о взаимопонимании, они могут позвонить. Но на насилие [США] будут отвечать насилием», — написал Джей Ди Вэнс.