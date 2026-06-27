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Заколдовавший Кейна шаман из Ганы хочет помочь вернуть Россию в мировой футбол

Шаман из Ганы Нана Кваку Бонсам заявил, что хочет помочь российской сборной вернуться на международную арену. Он готов приложить все силы, чтобы снять действующие ограничения с российских спортсменов. Об этом сообщает спортивный портал Odds.ru.

Источник: Life.ru

«Я так сильно люблю Владимира Путина в самой глубине своего сердца, в глубине души. Я даже распечатал его фотографию, потому что он любит африканцев. И он — человек, который говорит правду», — заявил шаман.

Колдун добавил, что постарается сделать всё возможное для снятия запрета и дисквалификации со сборной России. Он хочет, чтобы российская команда смогла принять участие в будущем чемпионате мира.

Шаман считает Россию и Гану близкими странами. Он намерен активно помогать возвращению российской сборной на международные соревнования.

Ранее ФИФА разрешила всем национальным ассоциациям участвовать в чемпионате мира среди игроков до 15 лет. Это открывает возможность и для юношеской сборной России. Турнир пройдёт с 22 по 31 октября в Азербайджане.

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