Заколдовавший Кейна шаман из Ганы хочет помочь вернуть Россию в мировой футбол

«Я так сильно люблю Владимира Путина в самой глубине своего сердца, в глубине души. Я даже распечатал его фотографию, потому что он любит африканцев. И он — человек, который говорит правду», — заявил шаман.
Колдун добавил, что постарается сделать всё возможное для снятия запрета и дисквалификации со сборной России. Он хочет, чтобы российская команда смогла принять участие в будущем чемпионате мира.
Шаман считает Россию и Гану близкими странами. Он намерен активно помогать возвращению российской сборной на международные соревнования.
Ранее ФИФА разрешила всем национальным ассоциациям участвовать в чемпионате мира среди игроков до 15 лет. Это открывает возможность и для юношеской сборной России. Турнир пройдёт с 22 по 31 октября в Азербайджане.
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