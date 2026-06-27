Микрофинансовые организации с 1 июля заставят использовать понятные клиентам формулировки

Российские микрофинансовые организации начнут работу по новому стандарту с 1 июля. В частности, они больше не смогут использовать формулировки, которые могут быть неправильно поняты клиентом.
«Важной считаем меру в части того, что МФО не могут использовать сложные для понимания формулировки, которые могут ввести в заблуждение о сути услуги или согласия на ее покупку (например, двойное отрицание)», — сказали РИА Новости в саморегулируемой организации «МиР».
Кроме того, МФО не смогут навязывать клиентом дополнительные услуги, в частности, проставлять за него согласие на получение подобных услуг.
Напомним, МФО нередко навязывают клиентам при выдаче займов различных дополнительных услуг. Некоторые из них опосредованно связаны с финансовым сектором, но часть навязываемых услуг представляет собой оккультные практики. Речь идёт о расшифровке сновидений, составлении гороскопов и гадании на картах таро.
Ранее депутат СРЗП Сергей Миронов выступил с инициативой запретить деятельность коллекторов и микрофинансовых организаций (МФО).