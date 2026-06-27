Микрофинансовые организации с 1 июля заставят использовать понятные клиентам формулировки

«Важной считаем меру в части того, что МФО не могут использовать сложные для понимания формулировки, которые могут ввести в заблуждение о сути услуги или согласия на ее покупку (например, двойное отрицание)», — сказали РИА Новости в саморегулируемой организации «МиР».