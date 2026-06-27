С 2027 года младенцев в России будут проверять на шесть новых заболеваний

В России с 2027 года могут расширить список обследований для младенцев в рамках неонатального скрининга. Новорожденных планируется проверять на шесть новых заболеваний. В их числе миодистрофия Дюшенна, болезнь Краббе, болезнь Помпе, мукополисахаридоз 1-го типа, болезнь Гоше и болезнь Ниманна-Пика типа А/В. Так пишет РИА Новости со ссылкой на данные Минздрава.
Ведомство уже расширяло перечень обследований малышей в этом году. В апреле в список включили проверки на Х-сцепленную адренолейкодистрофию и дефицит декарбоксилазы ароматических L-аминокислот.
Сейчас перечень содержит 42 болезни. С 2027 года это число может возрасти до 48.
Россиянам также рассказали, как протекает инфекционное заболевание мелиоидоз. Недавно с вирусом госпитализировали женщину, приехавшую из Таиланда. Болезнь может протекать с минимальными проявлениями. Факторами риска являются сахарный диабет, ВИЧ-инфекции, заболевания почек и алкоголизм.