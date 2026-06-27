С 2027 года младенцев в России будут проверять на шесть новых заболеваний

В России с 2027 года могут расширить список обследований для младенцев в рамках неонатального скрининга. Новорожденных планируется проверять на шесть новых заболеваний. В их числе миодистрофия Дюшенна, болезнь Краббе, болезнь Помпе, мукополисахаридоз 1-го типа, болезнь Гоше и болезнь Ниманна-Пика типа А/В. Так пишет РИА Новости со ссылкой на данные Минздрава.