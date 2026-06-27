В Амурском районе Хабаровского края 17-летний подросток без прав опрокинул мотоцикл с 14-летней пассажиркой

В результате аварии сам виновник получил травмы и был доставлен в больницу. Его 14-летняя пассажирка также пострадала, ей назначено амбулаторное лечение. Материал по факту нарушения ПДД несовершеннолетним направлен в подразделение по делам несовершеннолетних для профилактической работы с семьёй и решения вопроса о привлечении родителей к ответственности по статье 5.35 КоАП РФ.