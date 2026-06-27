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В Амурском районе Хабаровского края 17-летний подросток без прав опрокинул мотоцикл с 14-летней пассажиркой

Несовершеннолетний водитель в Амурске не справился с управлением и съехал в канаву.

Источник: Комсомольская правда

В Амурском районе Хабаровского края поздно вечером 25 июня произошло дорожно-транспортное происшествие с участием несовершеннолетних. За рулём мотоцикла находился подросток, у которого никогда не было водительских прав. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Как сообщили в Госавтоинспекции Амурского района, около 22:00 в рабочем посёлке Эльбан 17-летний водитель мотоцикла двигался в районе дома № 24 по улице Школьной. Он не обеспечил постоянный контроль над транспортным средством, не справился с управлением и допустил съезд в канаву в месте проведения дорожных работ, после чего мотоцикл опрокинулся.

В результате аварии сам виновник получил травмы и был доставлен в больницу. Его 14-летняя пассажирка также пострадала, ей назначено амбулаторное лечение. Материал по факту нарушения ПДД несовершеннолетним направлен в подразделение по делам несовершеннолетних для профилактической работы с семьёй и решения вопроса о привлечении родителей к ответственности по статье 5.35 КоАП РФ.

Сотрудники полиции напоминают родителям: нельзя оставлять ключи от автомобилей и мотоциклов в свободном доступе. Подростки могут причинить серьёзный вред не только себе, но и другим участникам движения.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом: Почта: red.habkp@phkp.ru