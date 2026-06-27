Вэнс заявил, что США ответят Ирану насилием на насилие

Вице-президент Соединённых Штатов Джей Ди Вэнс заявил, что США ответят насилием на насилие.
Он прокомментировал ситуацию в Иране.
«Насилие столкнётся с насилием», — написал Вэнс на своей странице в соцсети X*.
По его словам, Соединённые Штаты уважали соглашение о прекращении огня.
«Иран подписал соглашение о прекращении огня. Мы его уважали. Если они не согласны с тем, как применяется меморандум о взаимопонимании, они могут снять трубку телефона», — заявил он.
Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что Тегеран нарушил режим прекращения огня, по словам Трампа, Иран выпустил дроны по кораблям в Ормузском проливе.
По данным Пентагона, военные Соединённых Штатов нанесли ответные удары по территории Ирана.
* Соцсеть заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.