Глава МИД Польши предложил назвать аэропорт Жешува в честь жертв УПА*

Глава МИД Польши Радослав Сикорский предложил переименовать аэропорт Жешува, через который на Украину идет более 90 процентов западной военной помощи, в «аэропорт имени жертв УПА*». Об этом он заявил в эфире телеканала TVN, комментируя присвоение украинским подразделением имени «героев УПА*».
— Эквивалентом было бы, например, название аэропорта Ясенка аэропортом «имени жертв УПА*», — сказал министр.
По его словам, это стало бы ответом на скандальный жест президента Украины Владимира Зеленского, передает РИА Новости.
19 июня Кароль Навроцкий объявил о лишении президента Украины Владимира Зеленского ордена Белого орла — высшей государственной награды Польши. Поводом для этого стало решение украинского лидера присвоить одному из подразделений украинских войск обозначение «имени героев УПА*».
22 июня вице-спикер польского Сената Михал Каминьский принял решение вернуть Украине две награды в знак протеста против прославления УПА* Киевом.
22 июня стало известно, что Зеленский дважды отклонил предложения о телефонном разговоре и встрече со своим коллегой из Польши Каролем Навроцким для обсуждения ситуации с присвоением одной из частей ВСУ имени «героев УПА*».
*Запрещенная в России террористическая организация.