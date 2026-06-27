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Советский режиссёр из Таджикистана Бако Садыков умер в Берлине в 84 года

Умер советский режиссёр и актёр Бако Садыков, которого часто называли «таджикским Тарковским». Он скончался в Берлине в 84 года. Об этом сообщило таджикистанское агентство «Азия-Плюс».

Источник: Life.ru

Режиссёр Али Чориев рассказал, что Садыков умер в ночь на 25 июня. Точную причину смерти не называют. Журналист Сухроб Зиё добавил, что похороны пройдут в Германии. Туда режиссёр переехал из Узбекистана в прошлом году.

Бако Садыков родился 13 июля 1941 года в Бухаре. Он много лет работал на киностудии «Таджикфильм», где снимал художественные и документальные картины. Режиссёр получил звание заслуженного деятеля искусств Таджикистана и Государственную премию имени Абуабдулло Рудаки.

Широкую известность ему принёс короткометражный фильм «Адонис XIV». Садыков снял картину в 1977 году, но на экраны она вышла только в 1986-м. Фильм получил награды на международных кинофестивалях в Москве и Мангейме.

Ранее в возрасте 98 лет ушла из жизни Энн Блит — одна из последних звёзд золотого века Голливуда и номинантка на премию «Оскар». В 1946 году актриса получила номинацию за роль второго плана в фильме «Милдред Пирс». Она сыграла капризную дочь героини Джоан Кроуфорд.

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