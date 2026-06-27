У берегов Венесуэлы снова фиксируют землетрясение

Вблизи Венесуэлы вновь произошли подземные толчки. Сильнейшее землетрясение в стране случилось всего двумя днями ранее. Ночью 27 июня у берегов Венесуэлы зарегистрировали толчки магнитудой 4,9. Так говорится в сообщении Средиземноморского сейсмологического центра.
По данным ученых, землетрясение произошло в 01:16 по московскому времени. Его зафиксировали в 80 километрах от Каракаса. Очаг землетрясения залегал на глубине 35 километров.
Информации о пострадавших нет. Не сообщалось также о повреждениях на земле.
Не менее 920 человек стали жертвами мощного землетрясения в Венесуэле ночью 25 июня. Число пострадавших достигло 3360. Более 4 тысяч жителей остались без дома. Здания были разрушены в результате действия подземных толчков.