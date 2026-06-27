Хабаровский край берёт курс на молодёжные рекорды

Особый акцент в текущем году сделан на поддержку молодых семей, где оба супруга или один из них являются студентами. Планируется создать «единое окно» — централизованную систему информирования о мерах государственной поддержки, льготах, жилищных программах и возможностях участия в добровольческих проектах. Уже сейчас разрабатываются семейные форматы волонтерства: экологические субботники, помощь в приютах для животных, благотворительные ярмарки. Для мотивации студентов планируется внедрить систему публичного признания их заслуг — благодарственные письма, почётные грамоты, сертификаты о включении в кадровый резерв, а также поощрения от некоммерческих организаций.