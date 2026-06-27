Хабаровский край берёт курс на молодёжные рекорды

В Хабаровском крае подвели первые итоги реализации нацпроекта «Молодёжь и дети», старт которому был дан в 2025 году. Регион выстроил системную работу и уже принял всероссийскую «Студенческую весну». О показателях, новых пространствах и планах ИА «Хабаровский край сегодня» рассказала начальник отдела реализации стратегических направлений молодёжной политики, государственных программ и федеральных проектов комитета по делам молодёжи правительства Хабаровского края Юлия Ярошенко.
Приоритет государственного уровня.
Национальный проект «Молодёжь и дети» — один из ключевых инструментов реализации государственной молодёжной политики в России. Его запуск в 2025 году дал мощный импульс развитию всех сфер, касающихся подрастающего поколения: от образования и карьеры до досуга и патриотического воспитания. В Хабаровском крае, где молодёжь составляет значительную часть населения, к выполнению задач подошли системно. Региональный комитет по делам молодёжи совместно с министерством образования и науки края разработал комплекс мер, охватывающий все уровни — от школ до вузов и промышленных предприятий.
— Сегодня работа ведётся в рамках двух ключевых направлений нацпроекта: «Россия — страна возможностей» и «Мы вместе (Воспитание гармонично развитой личности)». Первое нацелено на создание равных стартовых условий для профессионального роста, второе — на формирование гражданской идентичности и социальной ответственности. Причём оба вектора реализуются не на бумаге, а через конкретные программы, финансовую поддержку и инфраструктурные проекты, — подчеркнула Юлия Ярошенко.
На 2026 год перед Хабаровским краем поставлены амбициозные, но достижимые показатели. Охват молодёжи профессиональными программами развития должен составить 41,31% от общего числа жителей региона в возрасте от 14 до 35 лет. На сегодня этот показатель уже достиг 16,7% — более 56 тысяч человек участвуют в тренингах, стажировках, образовательных интенсивах и конкурсах профессионального мастерства.
Не менее важна доступность инфраструктуры молодежной политики. К концу года планируется, что 44% молодых людей будут регулярно пользоваться созданными пространствами — коворкингами, досуговыми центрами, спортивными объектами и цифровыми платформами. Сейчас этот показатель составляет 18% (более 60,7 тысячи человек), и динамика позволяет с уверенностью смотреть в будущее.
Особое внимание уделяется патриотическому воспитанию. Целевой ориентир на 2026 год — 54,3% вовлечённости. Сегодня фактический уровень достиг 51,5%, что означает участие более 173 тысяч молодых людей в акциях, вахтах памяти, военно-спортивных играх и исторических реконструкциях. Это один из лучших результатов на Дальнем Востоке, и он продолжает улучшаться.
Новое сердце молодёжной жизни.
Одним из самых ярких материальных воплощений нацпроекта стало открытие Молодёжного досугового центра в краевой столице по адресу: улица Шевченко, 7а. Это полноценная экосистема, спроектированная с учётом запросов современного поколения. Внутри расположились несколько функциональных зон: фиджитал-центр, где можно попробовать себя в киберспорте; высокотехнологичная медиастудия с профессиональным светом и звуком для съёмок роликов и подкастов; музыкальная гостиная для репетиций; зал «Знание» для лекций, презентаций книг и дискуссий, а также уютное кафе и маркет локальных брендов.
За полгода работы центр стал настоящей точкой притяжения. По официальным данным на конец мая, его посетили более 30 тысяч человек. Здесь регулярно проходят киновечера с обсуждением актуальных фильмов, мастер-классы по видеомонтажу, литературные вечера и даже сеансы йоги для восстановления эмоционального баланса. Представители комитета отмечают, что центр особенно полюбился студентам и молодым предпринимателям, которые используют площадку для нетворкинга и презентации своих стартапов.
Всероссийское признание.
Безусловным триумфом региона стало проведение в июне Всероссийского фестиваля «Российская студенческая весна». Хабаровскому краю было оказано высокое доверие — принять масштабное событие, которое ежегодно собирает тысячи талантливых студентов со всей страны. Организаторы признали, что регион справился блестяще: были задействованы лучшие концертные площадки, обеспечена безопасность, а волонтёрские службы работали на высочайшем уровне.
— Фестиваль стал для нас не только площадкой объединения молодёжи практически со всей России, но и уникальной возможностью показать наш регион, его культуру, природу и гостеприимство, — прокомментировала Юлия Ярошенко. — Гости из Центральной России были удивлены уровнем развития инфраструктуры и творческого потенциала дальневосточников.
Это событие также дало толчок к укреплению межрегиональных связей и обмену лучшими практиками в сфере студенческого самоуправления.
От волонтёрства до науки.
Молодые люди получили доступ к грантам Росмолодёжи и «Движения Первых». Открыто 10 «Добро. Центров» в районах и городах, число волонтёров на добро.рф растёт. Для студентов предусмотрены стажировки в судостроении, лесопроме, логистике и IT. Внедряется сетевое взаимодействие вузов с предприятиями для совместных исследований, хотя отдельной строки поддержки молодых учёных нет — работа ведётся системно.
Особый акцент в текущем году сделан на поддержку молодых семей, где оба супруга или один из них являются студентами. Планируется создать «единое окно» — централизованную систему информирования о мерах государственной поддержки, льготах, жилищных программах и возможностях участия в добровольческих проектах. Уже сейчас разрабатываются семейные форматы волонтерства: экологические субботники, помощь в приютах для животных, благотворительные ярмарки. Для мотивации студентов планируется внедрить систему публичного признания их заслуг — благодарственные письма, почётные грамоты, сертификаты о включении в кадровый резерв, а также поощрения от некоммерческих организаций.
Кроме того, органы студенческого самоуправления будут регулярно приглашаться на встречи с кураторами национального проекта по Хабаровскому краю, чтобы презентовать свои инициативы и получать обратную связь. Это позволяет выстроить диалог «снизу вверх» и сделать политику действительно адресной.
Качество важнее количества.
Отвечая на вопрос о том, что могло бы усилить эффективность нацпроекта на региональном уровне, в ведомстве отмечают: ключевой приоритет — сместить фокус с формального отчёта по числу проведённых мероприятий на реальную пользу для каждого участника.
— Сегодня важно создавать среду, где каждый молодой человек сможет найти для себя что-то интересное и полезное, — пояснила Юлия Ярошенко. — Просто проводить мероприятия ради галочки — это не то, что нужно современной молодёжи. Они хотят получать реальные навыки, опыт и возможности для карьерного старта. Мы должны слышать их голос, учитывать их запросы, а не навязывать готовые шаблоны.
В качестве конкретных шагов предлагается усилить взаимодействие вузов с работодателями, расширить линейку грантов для локальных инициатив, создать систему мотивации через публичное признание и карьерные лифты, а также наладить постоянное информирование студентов через цифровые каналы.
Реализация национального проекта «Молодёжь и дети» в Хабаровском крае демонстрирует устойчивый рост по всем ключевым показателям. Успешные практики, такие как открытие современного досугового центра и проведение всероссийского фестиваля, уже приносят свои плоды. Впереди новые горизонты, и регион готов к их достижению, делая ставку на качество, открытость и искреннюю заинтересованность в судьбе каждого молодого человека.