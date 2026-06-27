В Комсомольске мужчину оштрафовали за комментарий в соцсети

В Комсомольске-на-Амуре суд вынес обвинительный приговор 52-летнему местному жителю по делу о публичных действиях, направленных на дискредитацию Вооружённых сил РФ, — сообщает полиция Хабаровского края.
По информации правоохранительных органов, мужчину выявили в январе сотрудники центра по противодействию экстремизму УМВД России и регионального управления ФСБ. Как утверждается, он разместил в социальной сети комментарий, который следствие сочло дискредитирующим Вооружённые силы Российской Федерации.
Суд признал комсомольчанина виновным по части 1 статьи 280.3 УК РФ. В качестве наказания ему назначен штраф в размере 120 тысяч рублей.
Иных обстоятельств дела в сообщении правоохранительных органов не приводится.