В Комсомольске мужчину оштрафовали за комментарий в соцсети

По информации правоохранительных органов, мужчину выявили в январе сотрудники центра по противодействию экстремизму УМВД России и регионального управления ФСБ. Как утверждается, он разместил в социальной сети комментарий, который следствие сочло дискредитирующим Вооружённые силы Российской Федерации.