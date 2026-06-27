Поиск Яндекса
Ричмонд
+32°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Комсомольске мужчину оштрафовали за комментарий в соцсети

Суд назначил комсомольчанину штраф в размере 120 тысяч рублей.

В Комсомольске-на-Амуре суд вынес обвинительный приговор 52-летнему местному жителю по делу о публичных действиях, направленных на дискредитацию Вооружённых сил РФ, — сообщает полиция Хабаровского края.

По информации правоохранительных органов, мужчину выявили в январе сотрудники центра по противодействию экстремизму УМВД России и регионального управления ФСБ. Как утверждается, он разместил в социальной сети комментарий, который следствие сочло дискредитирующим Вооружённые силы Российской Федерации.

Суд признал комсомольчанина виновным по части 1 статьи 280.3 УК РФ. В качестве наказания ему назначен штраф в размере 120 тысяч рублей.

Иных обстоятельств дела в сообщении правоохранительных органов не приводится.