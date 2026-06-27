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Reuters: Иран нанёс удары по нескольким местам дислокации ВС США

Военные Ирана нанесли удары по нескольким местам дислокации Вооружённых сил Соединённых Штатов на Ближнем Востоке, сообщает Reuters.

Источник: Аргументы и факты

Военные Ирана нанесли удары по нескольким местам дислокации ВС Соединённых Штатов на Ближнем Востоке, сообщает Reuters.

Агентство ссылается на информацию, которая опубликована в СМИ Ирана.

«Государственные СМИ Ирана цитируют заявление Корпуса стражей исламской революции о нанесении ударов по нескольким местам дислокации американской армии в регионе», — говорится в сообщении.

По информации PBS News, шесть самолётов ВВС США нанесли удары по четырём целям в Иране.

Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что Тегеран нарушил режим прекращения огня, по словам Трампа, Иран выпустил дроны по кораблям в Ормузском проливе.

По данным Пентагона, военные Соединённых Штатов нанесли ответные удары по территории Ирана. Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Соединённые Штаты ответят насилием на насилие.

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