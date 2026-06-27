Reuters: Иран нанёс удары по нескольким местам дислокации ВС США

Военные Ирана нанесли удары по нескольким местам дислокации ВС Соединённых Штатов на Ближнем Востоке, сообщает Reuters.
Агентство ссылается на информацию, которая опубликована в СМИ Ирана.
«Государственные СМИ Ирана цитируют заявление Корпуса стражей исламской революции о нанесении ударов по нескольким местам дислокации американской армии в регионе», — говорится в сообщении.
По информации PBS News, шесть самолётов ВВС США нанесли удары по четырём целям в Иране.
Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что Тегеран нарушил режим прекращения огня, по словам Трампа, Иран выпустил дроны по кораблям в Ормузском проливе.
По данным Пентагона, военные Соединённых Штатов нанесли ответные удары по территории Ирана. Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Соединённые Штаты ответят насилием на насилие.