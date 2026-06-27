Спортивная школа Краевого центра единоборств в Хабаровске отмечает свое пятилетие

В этом году спортшкола Краевого центра единоборств отмечает свое пятилетие. Сегодня это одна из базовых площадок для подготовки юных спортсменов в Хабаровском крае. В центре развивают семь видов спорта: киокусинкай, дзюдо, самбо, спортивную борьбу, каратэ, фехтование и прыжки на батуте. В школе задействованы 31 преподаватель, некоторые из них — заслуженные тренеры России, мастера спорта России и международного класса. В секциях обучаются 848 спортсменов, одно из ведущих направлений — дзюдо. «Краевой центр единоборств не только для дзюдо, но и для других видов спорта хорош. Здесь все подобрано таким образом, чтобы спортсменов выводить на максимальный уровень, на самые высокие соревнования», — отметил тренер спортивной школы «Краевой центр единоборств», наставник сборной России Григорий Сулемин — один из лучших дзюдоистов страны, переехавший в Хабаровск. Сейчас Краевой центр единоборств готовится к следующему этапу развития — поданы документы на присвоение учреждению статуса спортивной школы олимпийского резерва. Это даст школе более высокий статус, а ее воспитанникам — дополнительные возможности.