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Опрошенные россияне считают, что молодость длится до 42 лет

По данным центра исследований Российского общества «Знание», каждый восьмой респондент уверен, что молодые годы могут продолжаться до 60 лет и дольше.

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Опрошенные жители России полагают, что молодость длится почти до 42 лет. Об этом свидетельствуют результаты опроса Центра исследований Российского общества «Знание», имеющиеся в распоряжении ТАСС.

Опрос приурочен ко Дню молодежи, который отмечается в России 27 июня 2026 года.

«Средняя возрастная граница молодости, названная россиянами, составила 41,7 года. При этом около трети опрошенных (32%) считают молодыми людей в диапазоне до 35−44 лет, а каждый восьмой (12%) уверен, что молодость может продолжаться до 60 лет и дольше», — говорится в сообщении.

Представления о продолжительности молодости заметно меняются вместе с возрастом самого человека. Молодые россияне 18−24 лет считают, что она длится в среднем до 31,6 года, опрошенные 35−44 лет — примерно до 40 лет, а участники исследования старше 60 лет отодвигают ее границу до 49,2 года. Разница между оценками самой молодой и самой старшей групп составляет почти 18 лет.

«Исследование показывает, что границы молодости в общественном восприятии достаточно подвижны. Чем старше становится человек, тем меньше он склонен связывать молодость с конкретной цифрой в паспорте. Для восьми из десяти россиян она определяется прежде всего внутренним ощущением. Стремление узнавать новое, развиваться и сохранять интерес к жизни не ограничивается возрастом», — отметил генеральный директор Российского общества «Знание» Максим Древаль.

Женщины считают молодость более продолжительной, чем мужчины: в среднем они проводят ее границу в 43,8 года, мужчины — в 39,2 года.

Ощущение молодости.

Исследование также показало, что многие россияне ощущают себя моложе своего фактического возраста. В группе 45−59 лет средний субъективный возраст составил 42,6 года, причем половина опрошенных чувствуют себя моложе 45 лет. Среди россиян старше 60 лет 39% также относят себя к более молодым возрастным группам.

Восемь из десяти россиян (80%) согласны с утверждением, что молодость — это состояние души, а не возраст. Почти половина опрошенных полностью разделяют эту точку зрения, еще треть скорее с ней согласны. Это представление одинаково широко распространено среди разных поколений.

Всероссийский телефонный опрос по теме был проведен Центром исследований Российского общества «Знание» в июне 2026 года. В нем приняли участие 1 600 россиян в возрасте 18 лет и старше.