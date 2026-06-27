Опрошенные россияне считают, что молодость длится до 42 лет

Представления о продолжительности молодости заметно меняются вместе с возрастом самого человека. Молодые россияне 18−24 лет считают, что она длится в среднем до 31,6 года, опрошенные 35−44 лет — примерно до 40 лет, а участники исследования старше 60 лет отодвигают ее границу до 49,2 года. Разница между оценками самой молодой и самой старшей групп составляет почти 18 лет.