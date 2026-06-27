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Россиян предупредили о новой схеме мошенников с обратным звонком: они используют красные кнопки

Аферисты маскируются под систему оповещения и заставляют россиян перезванивать.

Источник: Комсомольская правда

Мошенники придумали новую схему, заставляющую россиян перезванивать им. Они создают фейковые сайты оповещений и уведомлений об атаках БПЛА. В названиях поддельных сайтов используются слова «тревога», «система оповещения», «радар» и иные подобные маркеры. В их оформлении много элементов красного цвета, предупреждающих знаков и слоганов со словами «угроза» и «опасность».

«Ссылки на фейковые сайты могут распространять через сеть Telegram-каналов, а также через сообщения в тематических, домовых и районных чатах и комментарии к постам в легитимных каналах и сообществах», — предупреждает РИА Новости.

После того, как человек зарегистрируется на мошенническом сайте, ему приходит сообщение о взломе личного кабинета какого-либо госсервиса и предложение перезвонить в службу поддержки. Если жертва перезванивает, ей отвечает оператор мошеннического колл-центра. При этом жертву могут убедить в необходимости «спасти» деньги и ценности, склонить к преступлению или обвинить в финансировании террористов.

Эксперты советуют не переходить по ссылкам из сомнительных источников и не звонить по номерам, указанным на подозрительных сайтах.

Главные фразы мошенников, по которым можно распознать афериста с первых секунд разговора, здесь на KP.RU.

Накануне в МВД рассказали о Telegram-боте, через который аферисты крадут деньги под видом оформления выплат.

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