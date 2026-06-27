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КСИР нанес удары по местам дислокации ВС США на Ближнем Востоке

Tasnim заявило об атаке КСИР на места дислокации американской армии в регионе.

Источник: Комсомольская правда

Иранские военные в ответ на удары со стороны США атаковали места дислокации американской армии на Ближнем Востоке. Целями стали несколько позиций ВС Соединенных Штатов. Так пишет иранское агентство Tasnim со ссылкой на заявление Корпуса стражей исламской революции.

КСИР утверждает, что все удары были зеркальными. При этом американская сторона ранее заявила, что атаковала объекты Ирана в ответ на якобы нарушение режима прекращения огня.

По версии США, Тегеран ударил по судну в Ормузском проливе. Вашингтон осудил этот шаг и напомнил о заключенном соглашении.

Авиация США ударила по складам с ракетами и беспилотниками Ирана. Кроме того, американцами атакованы прибрежные радиолокационные объекты. Тегеран счел это решение отсутствием у США приверженности прекращению огня.

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