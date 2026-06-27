КСИР нанес удары по местам дислокации ВС США на Ближнем Востоке

Иранские военные в ответ на удары со стороны США атаковали места дислокации американской армии на Ближнем Востоке. Целями стали несколько позиций ВС Соединенных Штатов. Так пишет иранское агентство Tasnim со ссылкой на заявление Корпуса стражей исламской революции.