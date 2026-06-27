Только молочный жир: В РФ изменили ГОСТ на пломбир

Пломбир, молочное и сливочное мороженое в РФ начнут производить по новым ГОСТам, информирует РИА Новости со ссылкой на Росстандарт.
Документ предусматривает, что мороженое должно содержать только молочный жир, а его доля в пломбире должна быть не менее 12%. Самым сладким может быть молочное мороженое — доля сахарозы должна быть не менее 14,5%. Кроме того, стандарт определяет содержание в мороженом различных добавок. В частности, сироп должен составлять не менее 10% от массы мороженого типа крем-брюле, орехи — не менее 6% от массы орехового мороженого, а кусочки фруктов и пюре — не менее 1,4% от массы фруктового десерта.
Также Росстандарт утвердил новый ГОСТ на сумки и чемоданы. Он вступает в силу с 1 марта 2027 года и заменит стандарт 2007-го.
Кроме того, в России с 1 июля 2026 года начнет действовать новый ГОСТ для чистых помещений и контролируемых сред.
Ранее сообщалось, что в России разработан новый ГОСТ на растворимые кофейные напитки, которые могут и вовсе не содержать кофе.