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Только молочный жир: В РФ изменили ГОСТ на пломбир

Росстандарт принял новый ГОСТ на пломбир, молочное и сливочное мороженое.

Источник: Комсомольская правда

Пломбир, молочное и сливочное мороженое в РФ начнут производить по новым ГОСТам, информирует РИА Новости со ссылкой на Росстандарт.

Документ предусматривает, что мороженое должно содержать только молочный жир, а его доля в пломбире должна быть не менее 12%. Самым сладким может быть молочное мороженое — доля сахарозы должна быть не менее 14,5%. Кроме того, стандарт определяет содержание в мороженом различных добавок. В частности, сироп должен составлять не менее 10% от массы мороженого типа крем-брюле, орехи — не менее 6% от массы орехового мороженого, а кусочки фруктов и пюре — не менее 1,4% от массы фруктового десерта.

Также Росстандарт утвердил новый ГОСТ на сумки и чемоданы. Он вступает в силу с 1 марта 2027 года и заменит стандарт 2007-го.

Кроме того, в России с 1 июля 2026 года начнет действовать новый ГОСТ для чистых помещений и контролируемых сред.

Ранее сообщалось, что в России разработан новый ГОСТ на растворимые кофейные напитки, которые могут и вовсе не содержать кофе.