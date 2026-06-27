Только молочный жир: В РФ изменили ГОСТ на пломбир

Документ предусматривает, что мороженое должно содержать только молочный жир, а его доля в пломбире должна быть не менее 12%. Самым сладким может быть молочное мороженое — доля сахарозы должна быть не менее 14,5%. Кроме того, стандарт определяет содержание в мороженом различных добавок. В частности, сироп должен составлять не менее 10% от массы мороженого типа крем-брюле, орехи — не менее 6% от массы орехового мороженого, а кусочки фруктов и пюре — не менее 1,4% от массы фруктового десерта.