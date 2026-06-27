Онищенко призвал россиян не уезжать на летний отдых за границу

«Летом в отпуск надо ехать по России, потому что Эбола есть в странах Западной Африки, в Азии — есть лихорадка Марбург. И отдыхать где-то в субтропиках, где влажная температура — это огромное испытание для организма. Поэтому лучше всего отдыхать в России», — сказал Онищенко.
Он добавил, что при планировании зарубежных поездок людям, которые имеют проблемы со здоровьем, лучше советоваться с врачом.
По словам Онищенко, в другой стране могут возникнуть проблемы не только из-за вероятности заражения опасными инфекциями, но и из-за неподходящих климатических условий.
«Поэтому летать в экзотические страны за свои деньги, как говорится, подрывать свое здоровье», — заключил академик.