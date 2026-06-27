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Онищенко призвал россиян не уезжать на летний отдых за границу

МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Россиянам не стоит выбирать зарубежные страны для летнего отпуска, так как смена климата и вспышки инфекций могут негативно сказаться на здоровье, сообщил РИА Новости академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.

Источник: © РИА Новости

«Летом в отпуск надо ехать по России, потому что Эбола есть в странах Западной Африки, в Азии — есть лихорадка Марбург. И отдыхать где-то в субтропиках, где влажная температура — это огромное испытание для организма. Поэтому лучше всего отдыхать в России», — сказал Онищенко.

Он добавил, что при планировании зарубежных поездок людям, которые имеют проблемы со здоровьем, лучше советоваться с врачом.

По словам Онищенко, в другой стране могут возникнуть проблемы не только из-за вероятности заражения опасными инфекциями, но и из-за неподходящих климатических условий.

«Поэтому летать в экзотические страны за свои деньги, как говорится, подрывать свое здоровье», — заключил академик.