В США учёная выиграла $100 тысяч за расшифровку птичьего пения

На протяжении более десяти лет Эли наблюдала за поведением птиц и записывала их вокализацию, после чего применила методы машинного обучения для анализа собранных данных. В ходе экспериментов вьюркам предлагали выбирать между кнопками с правильными и искажёнными вариантами птичьих сигналов, и птицы стабильно распознавали знакомые звуки.