В США учёная выиграла $100 тысяч за расшифровку птичьего пения

Исследовательница из Калифорнийского университета в Беркли Джули Эли получила премию в размере 100 тысяч долларов за работу по расшифровке сигналов зебровых вьюрков. Учёной удалось определить значения 11 основных звуковых сигналов, которые птицы используют при общении друг с другом.
На протяжении более десяти лет Эли наблюдала за поведением птиц и записывала их вокализацию, после чего применила методы машинного обучения для анализа собранных данных. В ходе экспериментов вьюркам предлагали выбирать между кнопками с правильными и искажёнными вариантами птичьих сигналов, и птицы стабильно распознавали знакомые звуки.
Результаты исследования подтвердили, что зебровые вьюрки передают друг другу конкретную информацию при помощи устойчивых звуковых комбинаций. Специалисты считают, что эта работа может значительно продвинуть науку в изучении коммуникации животных и приблизить понимание принципов формирования языков в природе.
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