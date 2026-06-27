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Тату-салон во Флориде отказал военным, назвав их «военными преступниками»

Тату-салон Revival Tattoo Collective во Флориде оказался в центре скандала после того, как его владельцы заявили в соцсетях, что не обслуживают действующих военнослужащих и ветеранов, назвав их «военными преступниками». Об этом в четверг, 25 июня, пишет Fox News.

Тату-салон Revival Tattoo Collective во Флориде оказался в центре скандала после того, как его владельцы заявили в соцсетях, что не обслуживают действующих военнослужащих и ветеранов, назвав их «военными преступниками». Об этом в четверг, 25 июня, пишет Fox News.

В публикации авторы также обвинили полицейских в насилии над мирными гражданами и заявили, что военные не будут обслуживаться в салоне. Пост вызвал бурную реакцию: большинство пользователей осудили владельцев за дискриминацию, напомнив, что нельзя судить всех военных по поступкам отдельных людей.

Несмотря на критику, руководство салона свою позицию менять не стало и заявило, что полностью придерживается опубликованного мнения. Часть пользователей поддержала владельцев, но их оказалось меньше, говорится в сообщении.

Ранее директор по коммуникациям Белого дома Стивен Чун назвал американского актера Джорджа Клуни «военным преступником», снимавшимся в «ужасных фильмах», после его критики в адрес президента США Дональда Трампа. Накануне артист обвинил американского лидера в намерении совершить военное преступление из-за угроз Трампа уничтожить Иран.

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