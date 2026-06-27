Тату-салон во Флориде отказал военным, назвав их «военными преступниками»

Тату-салон Revival Tattoo Collective во Флориде оказался в центре скандала после того, как его владельцы заявили в соцсетях, что не обслуживают действующих военнослужащих и ветеранов, назвав их «военными преступниками». Об этом в четверг, 25 июня, пишет Fox News.