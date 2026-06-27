Жуткие последствия толчков: число пострадавших у Токио выросло

Число пострадавших после землетрясения магнитудой 5,6, которое произошло вечером в пятницу недалеко от Токио, увеличилось до шести. Об этом сообщил генсек японского кабмина Минору Кихара.
По данным властей, толчки привели к разрушениям в нескольких районах городов Кофу и Фудзиёсида, расположенных рядом с эпицентром. Там обрушились стены и повреждены отдельные здания.
Сейсмологи уточняют, что эпицентр находился в районе пяти озёр Фудзи, а очаг залегал на глубине около 20 километров. Специалисты не фиксируют признаков вулканической активности и не связывают произошедшее с процессами внутри спящего вулкана.
Толчки магнитудой 5,6 по японской семибалльной шкале оценили в уровень 6-. При таких значениях человеку трудно удержаться на ногах, а незакреплённая мебель может опрокинуться. Возможны повреждения построек.
На момент публикации известно, что спасательные службы продолжают обход пострадавших районов, чтобы уточнить масштабы разрушений и состояние жителей.
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